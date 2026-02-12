Viaggio in Israele pagato dalla lobby Elnet | La Russa invitato alla Knesset tergiversa nel frattempo blocca gli altri parlamentari

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha ricevuto l’invito a visitare la Knesset in Israele. Tuttavia, prima di partire, nessun parlamentare può partire per missioni ufficiali. La Russa ha deciso di tergiversare, lasciando gli altri senatori in attesa e bloccando di fatto eventuali iniziative. Nel frattempo, il viaggio, pagato dalla lobby Elnet, resta da definire.

Ignazio La Russa, presidente del Senato, è stato invitato ad andare alla Knesset. Ma prima del suo viaggio, nessun senatore può andare in missione ufficiale. Ivan Scalfarotto, senatore di Italia viva, scalpita per rappresentare l’istituzione in Israele. Luigi Marattin, deputato, fondatore del partito Liberaldemocratico, un centrino tra i centrini, che da Israele è appena tornato, dice che dovremmo “essere tutti sionisti”. È pieno di risvolti il viaggio organizzato in Israele dall’1 al 4 febbraio e finanziato da Elnet Italia, branca italiana dell’European leadership network, fondato da ebrei statunitensi ed europei nel 2007 “quando l’Europa – si legge sul sito di Elnet-Us – sembrava volgersi contro Israele”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Viaggio in Israele pagato dalla lobby Elnet: La Russa invitato alla Knesset tergiversa, nel frattempo blocca gli altri parlamentari Approfondimenti su La Russa Knesset Israele, primo sì della Knesset alla commissione d’inchiesta sul 7 ottobre Cos’ha detto Fassino alla Knesset: “Israele società aperta, libera e democratica. Inaccettabile trasformare critiche a Netanyahu in criminalizzazione” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su La Russa Knesset Un memoriale a cielo aperto. Viaggio in Israele, tra preghiere, tavole da surf e una convinzione: Noi attaccatiTel Aviv, 3 dicembre 2025 – I ragazzi con la muta e la tavola da surf sotto al braccio, alle cinque del mattino, quando il sole non ne vuole ancora sapere di alzarsi, tagliano il lungomare Tayelet di ... quotidiano.net Il giorno di Trump, le tappe del viaggio lampo in Medio Oriente: dalla Knesset all’Egitto, i leader di oltre 20 Paesi alla corte di ‘re Donald’Roma – Un tappeto rosso di 50 metri è già srotolato al terminal 1 dell’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion dove alle 9.20 di questa mattina (le 8.20 in Italia), atterrerà l’Air Force One. Celebrato come ... quotidiano.net Dopo avervi raccontato le emozioni e alcune considerazioni di carattere più politico, vorrei condividere la parte più istituzionale del viaggio in Palestina e Israele. Innanzitutto, il senso del viaggio. Ciò che ci accomuna tutti è l’amore per la propria comunità, con - facebook.com facebook #Israele : Il DFAE ha aggiornato i consigli di viaggio per Israele (tensioni regionali elevate, possibili limitazioni al traffico aereo). bit.ly/3O0jEeQ x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.