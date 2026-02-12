Viaggio a Dunhuang e nella Grotte dei Mille Buddha

Una visita a Dunhuang porta dritti nel cuore del deserto del Gobi, nella regione di Gansu, in Cina. La città è famosa per le Grotte di Mogao, un complesso di antiche grotte decorate da secoli, che attirano turisti e studiosi da tutto il mondo. Oggi, molti arrivano per ammirare gli affreschi e scoprire storie di un passato lontano. La zona si presenta come un’oasi nel deserto, un luogo che ancora oggi sorprende per la sua ricchezza storica e culturale.

Ci troviamo a Gansu, a nord-ovest della Cina. La città di Dunhuang è famosa in tutto il mondo per le Grotte di Mogao, una vera e propria oasi nel deserto del Gobi. Queste grotte sono uno dei siti buddisti più famosi della Via della Seta e rappresentano un importante incontro tra Oriente e.

