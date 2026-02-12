La circolazione sulla A1 tra Orte e la diramazione Roma Nord è tornata alla normalità dopo il guasto di un camion che aveva causato la chiusura del tratto nel primo pomeriggio. Anche il traffico sul raccordo è sceso ai livelli usuali, mentre in uscita da Roma si segnalano ancora alcuni rallentamenti sulla tangenziale est fino a Tor Cervara. La corsa marittima Ventotene-Formia prevista per domani alle 6:45 è stata cancellata a causa del maltempo. Astral infomobilità raccomanda massima attenzione, soprattutto con l

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Firenze Roma è stato riaperto il tratto tra Orte e la diramazione Roma nord è tra la stessa diramazione Ponzano Romano chiuso in precedenza a seguito di perdita di carico di un camion a Uta nel primo pomeriggio la circolazione Sta rientrando nella norma lungo i tratti interessati traffico è rientrato nella norma anche sul raccordo mentre in uscita dalla città permangono appuntamenti sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in chiusura il trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo è stata soppressa la corsa unità veloce Ventotene Formia prevista per le 6:45 del mattino di domani 13 febbraio da Gian Guido Lombardi Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid appunto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 20:25

Astral infomobilità segnala che sulla Cassia Veientana è stato risolto l’incidente all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 firenze-roma proseguono i lavori di ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità #Atac Sabato dalle 14,30 alle 18,30 corteo tra piazza Indipendenza e piazza Barberini. La manifestazione si snoderà tra via Goito, via Cernaia, via Pastrengo, via Parigi, via Giuseppe Romita, via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Sus x.com

AGGIORNAMENTO VIABILITA' STRADA PROVINCIALE 41A SAMBUCI-MANDELA Si trasmette nota della Consigliera di Città Metropolitana di Roma delegata alla Viabilità. Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia: " Sono in via di ultimazione i lavori di r - facebook.com facebook