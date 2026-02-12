Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 20 | 25

La circolazione sulla A1 tra Orte e la diramazione Roma Nord è tornata alla normalità dopo il guasto di un camion che aveva causato la chiusura del tratto nel primo pomeriggio. Anche il traffico sul raccordo è sceso ai livelli usuali, mentre in uscita da Roma si segnalano ancora alcuni rallentamenti sulla tangenziale est fino a Tor Cervara. La corsa marittima Ventotene-Formia prevista per domani alle 6:45 è stata cancellata a causa del maltempo. Astral infomobilità raccomanda massima attenzione, soprattutto con l

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Firenze Roma è stato riaperto il tratto tra Orte e la diramazione Roma nord è tra la stessa diramazione Ponzano Romano chiuso in precedenza a seguito di perdita di carico di un camion a Uta nel primo pomeriggio la circolazione Sta rientrando nella norma lungo i tratti interessati traffico è rientrato nella norma anche sul raccordo mentre in uscita dalla città permangono appuntamenti sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in chiusura il trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo è stata soppressa la corsa unità veloce Ventotene Formia prevista per le 6:45 del mattino di domani 13 febbraio da Gian Guido Lombardi Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid appunto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità segnala che sulla Cassia Veientana è stato risolto l’incidente all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare.

