Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 19 | 40

La strada tra Orte e Ponzano Romano è ancora chiusa dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio. Un camion ha perso carico al km 529, causando il blocco del traffico. Le auto si accumulano da ore, con code di 11 km tra Attigliano e Orte verso Roma. La situazione si ripercuote anche sulla diramazione Roma Nord, dove si formano incolonnamenti tra Castelnuovo di Porto e il casello di Vigna di Valle. Sul tratto urbano della A24, invece, si registrano code tra la tangenziale est e Torricola,

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 firenze-roma proseguono i lavori di ripristino a seguito di perdita di carico di un camion al km 529 avvenuta nel primo pomeriggio al momento resta chiuso il tratto tra Orte il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma e tra la stessa diramazione Ponzano Romano verso Firenze forti disagi al traffico con code al momento sono di 11 km tra Attigliano e Orte verso Roma ripercussioni anche sulla diramazione Roma Nord con incolonnamenti tra Castelnuovo di Porto è il V per la A1 verso Firenze Ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove a seguito di un incidente da poco rimosso permangono code tra la tangenziale est e torcia Verso il raccordo sullo stesso raccordo Code in carreggiata interna tra le uscite casse avs Salaria è più avanti tra Nomentana e Tiburtina da Gianguido lo guardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

