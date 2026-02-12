Roma si trova immersa in una mattinata di caos sulle strade. L’astral infomobilità segnala code e rallentamenti sulla viabilità principale a causa di un incidente in galleria sulla A24 e di un camion in panne tra Orte e Ponzano Romano. Il traffico si ferma tra Attigliano e Orte, con colli di bottiglia anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio per Firenze. La situazione resta complicata anche sul raccordo, con code tra Portonaccio e la Salaria, e tra Roma Fiumicino e via del Mare. La giornata

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 1 Firenze Roma Sono in corso lavori di ripristino a seguito di perdita di carico di un camion in panne al km 529 avvenuta nel primo pomeriggio al dottore sta chiuso il tratto tra Orte e il video per la diramazione Roma nord verso Roma e tra la stessa diramazione Ponzano Romano verso Firenze inevitabili le ripercussioni al traffico code per 8 km tra Attigliano e Orte più avanti per 6 km tra Ponzano e Fiano Romano verso Roma ripercussioni anche sulla diramazione Roma Nord con incolonnamenti tra Castelnuovo di Porto è il bivio per la A1 verso Firenze Ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove A causa incidente avvenuto in galleria Ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima sullo stesso tratto urbano Un altro incidente rallenta il traffico anche in direzione opposta tra Tor Cervara e il raccordo e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite cazzia visse Salaria Nomentana il rustica in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e via del mare e tra Ardeatina e Tuscolana da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 18:40

La viabilità a Roma si complica.

