Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 13 | 25

Questa mattina a Roma si sono verificati diversi incidenti che hanno bloccato la viabilità. Un incidente sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, tra lo svincolo della Roma Teramo e l’uscita di Lucida Prenestina, ha causato lunghe code. Un altro scontro sulla via Tiburtina, tra Setteville e Tivoli Terme, ha rallentato il traffico in entrambe le direzioni. A sud della città, sulla Statale Pontina, c’è stato un incidente che ha generato code residue ancora presenti dopo Pomezia, soprattutto per chi viaggia verso Roma.

per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire lavori a cura di astrale di riqualificazione straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio fascia oraria o 16:30 la circolazione interrotta parzialmente tra Porta San Paolo e Magliana presso attiva nella tratta Magliana Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana

