Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 11 | 25

La viabilità a Roma resta complicata questa mattina. Sulla carreggiata del Grande Raccordo Anulare ci sono ancora code e rallentamenti, specialmente in entrata verso il centro. La situazione peggiora con un incidente sulla via Tiburtina tra Tivoli Terme e Settebagni, che ha portato alla chiusura temporanea della strada in entrata sulla Roma Nord. Per chi deve usare il trasporto pubblico, ci sono disagi sulla ferrovia regionale e sulla linea Metromare, con lavori di riqualificazione delle pensiline che proseguiranno fino a venerdì 20. La circolazione è ancora

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di normalizzazione la viabilità Sulle carreggiate del grande raccordo anulare anche le consolari in entrata verso il centro verso la capitale un sinistro ancora complica la situazione con code nelle due direzioni sulla via Tiburtina tra 7 Tivoli Terme poi chiude in entrata sulla diramazione Roma nord tra Settebagni raccordo in direzione di quest'ultimo per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori a cura di Astra di riqualificazione straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta parzialmente tra Porta San Paolo e Magliana prestativa nella tratta Magliana Colombo nella tratta interrotta e gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana è tutto Graz attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 11:25 Approfondimenti su Roma Viabilità Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 12:25 La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 11:25 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Roma Viabilità Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risveglio sotto la pioggia sui fiori ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com #Roma #viabilità #Atac Venerdì pomeriggio manifestazione con corteo da piazza Vittorio a piazza del Planetario. Percorso lungo via Mamiani, via Turati, via Amendola, via Cavour, piazza dei Cinquecento, viale De Nicola, viale Einaudi e piazza della Repubbl x.com Roma: Viaggi di notte sull’A1 Attenzione alle modifiche alla viabilità. Prevista una chiusura temporanea per lavori. Scopri orari, direzioni e percorsi alternativi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.