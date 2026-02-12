Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 10 | 25

La mattinata a Roma si presenta complicata sulla viabilità. La pioggia intensa, segnalata dalla Protezione Civile, sta creando disagi e code su diverse strade. Sul Grande Raccordo Anulare interna si formano lunghe code tra Nomentana e Casilina-Appia, a causa anche di un incidente tra Aurelia e Casal Lumbroso. La situazione si aggrava sulla via Aurelia e sulla Tiburtina, dove si registrano rallentamenti e traffico intenso. Un altro incidente tra Roma e Castel Madama blocca le corsie, peggiorando la circolazione verso la capitale

