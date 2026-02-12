Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 09 | 40

La mattinata di oggi si apre con problemi di traffico in tutta la città. La pioggia incessante e le allerte della Protezione Civile hanno rallentato la circolazione su molte strade principali. Sul Grande Raccordo Anulare si registrano code tra Nomentana e Casilina, così come sulla Salaria, Tiburtina e tra Roma Fiumicino e lucida Appia. In centro, le strade sono congestionate, con incolonnamenti soprattutto sul tratto urbano della Roma Teramo e sulla Pontina tra Aprilia e Pomezia. La situazione resta critica, e i mezzi

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio mattinata sotto la pioggia sui centro-settentrionale ancora per tutta la giornata di oggi come segnalato dalla Protezione Civile da codice giallo sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale ma il tempo che crea disagi alla viabilità con traffico rallentato Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in interna coda altezza Nomentana tra l'uscita e Casilina Appia in esterna si rallenta all'altezza della Salaria Tiburtina e tra la Roma Fiumicino e lucida Appia incolonnamenti poi sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo stessa situazione sulla Salaria Flaminia sulla Roma Fiumicino a tutto ricordiamo verso il centro andiamo quadrante sud e per chi viaggia verso la capitale sulla statale Pontina traffico rallentato per traffico intenso tra Aprilia e Pomezia È tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un uovo pagamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 09:40 Approfondimenti su Roma Viabilità Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40 Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Viabilità Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risveglio sotto la pioggia sui fiori ... romadailynews.it Lazio, parcheggi e viabilità verso il Flaminio: i dettagliNella documentazione consegnata dal club biancoceleste al Comune di Roma è presente anche l'analisi sulla viabilità nei giorni delle gare ... msn.com #Roma #viabilità #Atac Sabato in Centro dalle 14,30 alle 18,30 corteo tra piazza Indipendenza e piazza Barberini. La manifestazione si snoderà tra via Goito, via Cernaia, via Pastrengo, via Parigi, via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna e via B x.com Roma: Viaggi di notte sull’A1 Attenzione alle modifiche alla viabilità. Prevista una chiusura temporanea per lavori. Scopri orari, direzioni e percorsi alternativi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.