Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 09 | 40

La mattinata di oggi si apre con problemi di traffico in tutta la città. La pioggia incessante e le allerte della Protezione Civile hanno rallentato la circolazione su molte strade principali. Sul Grande Raccordo Anulare si registrano code tra Nomentana e Casilina, così come sulla Salaria, Tiburtina e tra Roma Fiumicino e lucida Appia. In centro, le strade sono congestionate, con incolonnamenti soprattutto sul tratto urbano della Roma Teramo e sulla Pontina tra Aprilia e Pomezia. La situazione resta critica, e i mezzi

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio mattinata sotto la pioggia sui centro-settentrionale ancora per tutta la giornata di oggi come segnalato dalla Protezione Civile da codice giallo sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale ma il tempo che crea disagi alla viabilità con traffico rallentato Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in interna coda altezza Nomentana tra l'uscita e Casilina Appia in esterna si rallenta all'altezza della Salaria Tiburtina e tra la Roma Fiumicino e lucida Appia incolonnamenti poi sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo stessa situazione sulla Salaria Flaminia sulla Roma Fiumicino a tutto ricordiamo verso il centro andiamo quadrante sud e per chi viaggia verso la capitale sulla statale Pontina traffico rallentato per traffico intenso tra Aprilia e Pomezia È tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un uovo pagamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

