Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 09 | 10

La mattina di oggi a Roma si apre con traffico molto intenso e rallentamenti diffusi. Le piogge continue sul centro-nord della città hanno provocato code e incolonnamenti, soprattutto sul Grande Raccordo Anulare e sulle principali arterie come la Salaria e la Tiburtina. Chi si sposta verso il centro e il quadrante sud trova traffico molto più congestionato, in particolare sulla Pontina tra Aprilia e Pomezia. La situazione resta complicata, e le prossime ore potrebbero portare ulteriori disagi ai pendolari e ai mezzi in transito.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio mattinata sotto la pioggia sui centro-settentrionale ancora per tutta la giornata di oggi come segnalato dalla Protezione Civile da codice giallo sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale ma il tempo che crea disagi alla viabilità con traffico rallentato Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in interna coda altezza Nomentana tra l'uscita e Casilina Appia in esterna si rallenta all'altezza della Salaria Tiburtina e tra la Roma Fiumicino e lucida Appia incolonnamenti poi sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo stessa situazione sulla Salaria Flaminia sulla Roma Fiumicino a tutto ricordiamo verso il centro andiamo quadrante sud e per chi viaggia verso la capitale sulla statale Pontina traffico rallentato per traffico intenso tra Aprilia e Pomezia È tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un uovo pagamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 09:10 Approfondimenti su Roma Viabilità Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:10 La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata questa mattina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Viabilità Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risveglio sotto la pioggia sui fiori ... romadailynews.it Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccatoDiramata ieri l'allerta meteo gialla e arancione a Roma e nel Lazio, traffico bloccato sulle vie di accesso alla Capitale e sul Grande Raccordo Anulare ... fanpage.it #Roma #viabilità #Atac Via Longhena, strada riaperta. Ripristinato il percorso della linea di bus 881. x.com Weekend con eventi, manifestazioni e modifiche alla viabilità: tutte le strade e le chiusure da conoscere a Roma - facebook.com facebook

