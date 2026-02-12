Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 08 | 40

Mattinata di traffico intenso nelle strade di Roma e dintorni. La pioggia non aiuta, con rallentamenti e code in diverse zone. Sul raccordo anulare, si segnalano ingorghi tra le uscite Casilina e Appia, mentre in direzione est si rallenta all’altezza di via Tiburtina. La Salaria presenta file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali, e sulla Flaminia tra il raccordo e via dei Due Punti. Chi si sposta verso il centro trova traffico rallentato anche sulla Pontina, tra Pomezia e

Astral infomobilità Buongiorno ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risveglio sotto la pioggia sui fiori centro-settentrionale ancora per tutta la mattinata di oggi come diramato dalla Protezione Civile da codice giallo sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale abbiamo con il raccordo anulare per traffico intenso in interna quote tra le uscite Casilina Appia mentre in esterna si rallenta all'altezza della via Tiburtina ci spostiamo sulla Salaria file tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali sulla via Flaminia da raccordo anulare a via dei due punti in entrambi i casi verso il centro passiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia verso la capitale sulla statale Pontina traffico rallentato con code tra Pomezia Castel Romano tutto Grazie raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 08:40 Approfondimenti su Roma Viabilità Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 08:40 La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Viabilità Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma Teramo per ... romadailynews.it Ostia, nasce il Parco del Mare: 48 ettari di verde, nuove dune e viabilità ripensata sul lungomareUn maxi progetto da quasi 54 milioni cambia Ostia: 48 ettari di parco, dune ricostruite, ciclabili e zona 30. Appalti entro giugno ... ilquotidianodellazio.it #Roma #viabilità #Atac Via Longhena, strada riaperta. Ripristinato il percorso della linea di bus 881. x.com Weekend con eventi, manifestazioni e modifiche alla viabilità: tutte le strade e le chiusure da conoscere a Roma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.