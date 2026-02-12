Via Ranieri cambia volto: il doppio senso resta, ma ci sarà un tratto con il divieto di accesso. La decisione riguarda il tratto che collega Tavernelle a Monte Dago e alle Palombare. Da ora in poi, chi percorre quella strada dovrà fare attenzione alle nuove restrizioni. La modifica è stata annunciata senza grandi annunci ufficiali, ma si inserisce in un piano più ampio di regolamentazione del traffico nel quartiere.

Via Ranieri, resta il doppio senso, ma viene istituito il divieto di accesso lungo la strada che collega Tavernelle a Monte Dago e alle Palombare. Una strada secondaria, eppure trafficatissima, a cui d’ora in avanti, potranno accedere soltanto residenti e ‘ autorizzati ’, una categoria che andrà ben definita. Lo hanno deciso di comune accordo ieri l’assessore alla mobilità Giovanni Zinni e i residenti dell’omonimo comitato di cittadini. La polizia locale rappresentata ieri dal comandante, Marco Caglioti, effettuerà dei servizi agli incroci con via Trevi e l’imbocco dell’Asse per fornire informazioni in merito, a supporto della nuova segnaletica che verrà adottata, per poi passare in futuro anche ad azioni sanzionatorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Ranieri, si cambia: divieto solo in un tratto

Approfondimenti su Via Ranieri

