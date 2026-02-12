Via libera alla seconda convenzione per le Strategie urbane | 13

Catanzaro si prepara a cambiare volto. La città ha dato il via libera alla seconda convenzione per le Strategie urbane, con un investimento di 13,4 milioni di euro. I fondi serviranno a riqualificare alcune aree della città e a migliorare i servizi per i cittadini. È una svolta concreta per il futuro urbano di Catanzaro.

Catanzaro Investe nel Futuro: 13,4 Milioni di Euro per la Rigenerazione Urbana. Catanzaro si prepara a una trasformazione significativa grazie a un investimento di 13,4 milioni di euro destinato alla rigenerazione urbana. La Regione Calabria ha stanziato i fondi, provenienti dal Programma Regionale FESR FSE+ 20212027, con un decreto dirigenziale emesso l’11 febbraio 2026. L’obiettivo è rilanciare il capoluogo calabrese attraverso interventi mirati che migliorano la qualità della vita e promuovono uno sviluppo sostenibile. Un Piano Pluriennale per la Città. Questo nuovo finanziamento rappresenta un’accelerazione di un percorso già intrapreso negli anni precedenti, integrandosi con gli investimenti del ciclo di programmazione 20142020.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Catanzaro Investe Strategie per migliorare la sicurezza nelle aree urbane Top Employer 2026: Saint-Gobain Italia tra le eccellenze per le strategie HR per il 13° anno consecutivo Saint-Gobain Italia ha ottenuto per il 13° anno consecutivo la certificazione Top Employer 2026, riconoscimento che attesta l’eccellenza delle strategie HR dell’azienda. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Catanzaro Investe Argomenti discussi: Ascensore e nuove sedute, via libera alla seconda fase dei lavori in Arena; Arena, via libera alla seconda fase; Ascensore e nuove sedute, via libera alla seconda fase dei lavori in Arena; Via libera al ddl Immigrazione: cosa prevede il testo approvato dal Consiglio dei ministri. Arena, via libera alla seconda faseLa fase collegata alle Paralimpiadi Milano Cortina sono interventi che entreranno nella fase operativa dopo la cerimonia di apertura dei Giochi. giornaleadige.it Via libera definitiva a Manovra 2026, da misure Irpef a pace fiscaleRoma, 30 dic. (askanews) - Via libera alla Camera alla manovra di bilancio da 22 miliardi in seconda lettura, senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato, il giorno dopo il voto di fiducia ... notizie.tiscali.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.