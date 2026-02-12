Via libera alla legge sui Cammini | Per Piacenza e il suo territorio un' opportunità strategica

Il Senato ha approvato definitivamente la legge sui Cammini, portando nuove opportunità per Piacenza e i suoi territori. La legge mira a valorizzare i percorsi storici come la via Francigena e il cammino degli Abati, che attraversano la zona. Ora si attende un rilancio del turismo lento e una crescita per le attività locali legate a questi percorsi.

Il commento all'introduzione del provvedimento, Cella (Federalberghi): «La sfida ora è tradurre la cornice normativa in progettualità concrete, investendo su accoglienza, segnaletica, servizi e promozione integrata» «La nuova legge sui Cammini d'Italia, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 10 febbraio, apre una prospettiva concreta di sviluppo anche per il territorio piacentino, attraversato da alcuni dei percorsi più significativi del turismo lento: dalla via Francigena al cammino degli Abati, fino agli itinerari lungo il Po. Una rete storica e paesaggistica che oggi trova finalmente una cornice nazionale capace di valorizzarne il potenziale turistico, economico e culturale».

