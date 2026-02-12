La strada è un disastro. Via dei Grilli è tutta una buca, piena di voragini che rendono difficile il passaggio. Chi la percorre sa già che deve fare attenzione, perché in alcuni punti il manto stradale è completamente saltato. La situazione si ripete anche in via Senara e via dei Morti, dove le strade sono ridotte a un pantano di buche e avvallamenti. La gente si lamenta da tempo, ma nessuno interviene. Pedoni e automobilisti sono costretti a zigzagare tra le voragini, rischiando di cadere o dannegg

Via dei Grilli, via Senara, via dei Morti: chi percorre queste strade è consapevole dello stato attuale in cui si trovano. "Sono anni che chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire - commenta Calisto Mario Forghieri, presidente dell’Elicompany Srl, una delle realtà aziendali cui si accede da via Grilli -. Sono in una condizione vergognosa e pericolosa: a parte il rischio di spaccare la macchina, c’è anche il pericolo di finire nel fosso, per schivare le buche. E poi c’è il tema emergenza: se un’ambulanza deve arrivare in fretta, come fa? I nostri dipendenti si lamentano, per non parlare di clienti e fornitori che non vogliono più tornare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Via dei Grilli è tutta una buca, una vergogna"

Approfondimenti su Via dei Grilli

Questa mattina un uomo di 43 anni di San Donaci si è ritrovato a terra dopo aver perso l’equilibrio in via Aspromonte.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Via dei Grilli

Argomenti discussi: Via dei Grilli è tutta una buca, una vergogna; Manutenzione stradale a Carpi, Fieni (FdI): Mutui milionari, ma strade dimenticate; Fieni (FdI), Mutui milionari ma vie dimenticate. I cittadini hanno diritto a strade sicure; Pini ai Fori Imperiali, ci sono 15 alberi da mettere in sicurezza.

Via dei Grilli è tutta una buca, una vergognaCarpi, l’attacco di Forghieri, presidente dell’Elicompany Srl e Fieni (Fd’I) rincara la dose: Non è neppure nel piano manutenzione ... ilrestodelcarlino.it

Anziano travolto sulle strisce a Pirri, è graveGrave incidente stradale nel tardo pomeriggio a Pirri, intorno alle 18.40. Un anziano, che vive a Pirri, è stato investito sulle strisce pedonali mentre attraversava in via Riva Villasanta da via dei ... unionesarda.it

+++ FIENI (FDI), “MUTUI MILIONARI MA VIE DIMENTICATE. I CITTADINI HANNO DIRITTO A STRADE SICURE” +++ Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione comunale sulla grave situazione del manto stradale in Via dei Morti, Via dei Grilli e Via Senara - facebook.com facebook