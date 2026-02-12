Via dei Grilli è tutta una buca una vergogna
La strada è un disastro. Via dei Grilli è tutta una buca, piena di voragini che rendono difficile il passaggio. Chi la percorre sa già che deve fare attenzione, perché in alcuni punti il manto stradale è completamente saltato. La situazione si ripete anche in via Senara e via dei Morti, dove le strade sono ridotte a un pantano di buche e avvallamenti. La gente si lamenta da tempo, ma nessuno interviene. Pedoni e automobilisti sono costretti a zigzagare tra le voragini, rischiando di cadere o dannegg
Via dei Grilli, via Senara, via dei Morti: chi percorre queste strade è consapevole dello stato attuale in cui si trovano. "Sono anni che chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire - commenta Calisto Mario Forghieri, presidente dell’Elicompany Srl, una delle realtà aziendali cui si accede da via Grilli -. Sono in una condizione vergognosa e pericolosa: a parte il rischio di spaccare la macchina, c’è anche il pericolo di finire nel fosso, per schivare le buche. E poi c’è il tema emergenza: se un’ambulanza deve arrivare in fretta, come fa? I nostri dipendenti si lamentano, per non parlare di clienti e fornitori che non vogliono più tornare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
