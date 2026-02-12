La strada di via Birarelli cambia aspetto: sarà rivestita con i sampietrini. Mentre alcuni cantieri restano bloccati o in ritardo, altri lavori pubblici continuano senza intoppi. La situazione resta incerta, con lavori che si muovono a fasi alterne.

La direzione lavori pubblici sull’altalena, tra alti e bassi. Se da un lato preoccupano gli stop per una serie di cantieri strategici, mentre altri viaggiano in ritardo, dall’altro ci sono procedure che vanno avanti. È il caso dei lavori per rivoluzionare la pavimentazione di via Birarelli, una delle vie più suggestive della città, ridotta da anni in uno stato di incuria spaventosa e inaccettabile. Al posto dell’asfalto ammalorato verranno posati i sampietrini, così come fatto anni fa per via della Loggia. L’amministrazione comunale, attraverso una variante specifica, ha inserito quel cantiere all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, fissandone l’inizio dei lavori per il 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Birarelli cambia pelle. Sarà fatta di sampietrini

Approfondimenti su Via Birarelli

Con l’arrivo dell’inverno, la pelle affronta nuove sfide dovute a fattori come il freddo, il vento e l’aria secca.

L’India si prepara a una significativa riforma economica sotto la guida di Modi, considerata da molti come un cambiamento epocale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Via Birarelli

Argomenti discussi: Via Birarelli cambia pelle. Sarà fatta di sampietrini.

Via Giannelli cambia pelle: Non sarà più in entrata al centro. Una corsia dedicata ai soli busZac (Zona ad accesso controllato) a Portonovo e in centro storico, conferma per la stazione ‘Ancona Marittima’ e una vera modifica della viabilità in centro, quella all’esterno della galleria del ... ilrestodelcarlino.it

#Ucraina Approvata la fiducia alla Camera, con 207 sì, al decreto sull’invio di armi a Kiev. C’è anche il via libera dei 3 deputati di Futuro nazionale, il nuovo partito dell’ex generale Vannacci. - facebook.com facebook