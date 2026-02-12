Via Birarelli cambia pelle Sarà fatta di sampietrini

Da ilrestodelcarlino.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada di via Birarelli cambia aspetto: sarà rivestita con i sampietrini. Mentre alcuni cantieri restano bloccati o in ritardo, altri lavori pubblici continuano senza intoppi. La situazione resta incerta, con lavori che si muovono a fasi alterne.

La direzione lavori pubblici sull’altalena, tra alti e bassi. Se da un lato preoccupano gli stop per una serie di cantieri strategici, mentre altri viaggiano in ritardo, dall’altro ci sono procedure che vanno avanti. È il caso dei lavori per rivoluzionare la pavimentazione di via Birarelli, una delle vie più suggestive della città, ridotta da anni in uno stato di incuria spaventosa e inaccettabile. Al posto dell’asfalto ammalorato verranno posati i sampietrini, così come fatto anni fa per via della Loggia. L’amministrazione comunale, attraverso una variante specifica, ha inserito quel cantiere all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, fissandone l’inizio dei lavori per il 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

via birarelli cambia pelle sar224 fatta di sampietrini

© Ilrestodelcarlino.it - Via Birarelli cambia pelle. Sarà fatta di sampietrini

Approfondimenti su Via Birarelli

Skincare invernale, come cambia: tipi di pelle e consigli

Con l’arrivo dell’inverno, la pelle affronta nuove sfide dovute a fattori come il freddo, il vento e l’aria secca.

L’India cambia pelle: in arrivo la radicale riforma economica di Modi

L’India si prepara a una significativa riforma economica sotto la guida di Modi, considerata da molti come un cambiamento epocale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Via Birarelli

Argomenti discussi: Via Birarelli cambia pelle. Sarà fatta di sampietrini.

Via Giannelli cambia pelle: Non sarà più in entrata al centro. Una corsia dedicata ai soli busZac (Zona ad accesso controllato) a Portonovo e in centro storico, conferma per la stazione ‘Ancona Marittima’ e una vera modifica della viabilità in centro, quella all’esterno della galleria del ... ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.