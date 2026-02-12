Via Ammiraglio Rizzo e Via Thaon di Revel tra buche e rifiuti | Strade abbandonate

Palermo si sveglia di nuovo con le strade piene di buche e rifiuti. Via Ammiraglio Rizzo e via Thaon di Revel sono tra le zone più colpite. Le vie sono trascurate, con buche profonde e immondizia che si accumula ai bordi. I residenti sono ormai abituati a questo degrado e chiedono interventi immediati. La situazione peggiora di giorno in giorno, e nessuno sembra prendersene cura. La città vive un momento difficile, e queste strade ne sono l’emblema.

Tutta Palermo si trova in una situazione di degrado e abbandono, ma via Ammiraglio Rizzo e via Thaon di Revel meritano un'attenzione particolare. La via Ammiraglio Rizzo rappresenta un pericolo costante per i cittadini sia di giorno ma soprattutto di notte. Il manto stradale si trova in condizioni pietose: ogni 10-20 metri i pedoni e i motociclisti si imbattono in decine di voragini sull'asfalto che non vengono neanche considerate da anni da parte dell'amministrazione comunale. La sera la situazione diventa addirittura drammatica: oltre alle pericolosissima buche, che tanto riportano alla mente gli scavi archeologici, va aggiunta la visibilità nulla a causa della mancata potatura degli alberi, che oscurano completamente la luce dei lampioni stradali. Via Ammiraglio Rizzo si trova in uno stato di abbandono da oltre due anni, con alberi non potati eccessivamente cresciuti, strada al buio e asfalto sconnesso. In via Ammiraglio Rizzo, all'altezza dell'incrocio con via Aloisio Juvara, ci sono delle buche profonde che con la pioggia non si vedono e che di notte sono pericolosissime.

