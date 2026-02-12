Verona violenze in Questura | 12 poliziotti a giudizio 4 per tortura

Sei agenti di polizia di Verona finiranno sul banco degli imputati per le violenze avvenute nella Questura nel 2022. Quattro di loro sono accusati di tortura. La Procura ha deciso di portare davanti al giudice gli agenti coinvolti, dopo aver raccolto le prove sugli episodi di brutalità. La vicenda ha suscitato grande scalpore in città e riapre il dibattito sulle condizioni di sicurezza e tutela dei diritti nelle forze dell’ordine.

Quattro agenti della Questura di Verona sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura, in relazione a episodi di violenze avvenuti negli uffici della Polizia scaligera nel corso del 2022. Il procedimento riguarda due uomini che, secondo l'accusa, sarebbero stati sottoposti a sofferenze acute durante due distinti episodi tra l'estate e l'autunno dello stesso anno. Il rinvio a giudizio rappresenta il secondo stralcio di un'inchiesta più ampia, che finora ha visto complessivamente 12 rinvii a giudizio, tre condanne con rito abbreviato e un'assoluzione. Il nuovo processo, che interesserà i quattro poliziotti, prenderà il via l' 11 febbraio 2027 presso il Tribunale di Verona.

