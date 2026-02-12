Verona romantica scopri le passeggiate e i luoghi più belli

San Valentino a Verona si conferma una delle scelte più gettonate. Molti visitatori arrivano in città per passeggiare tra le vie di Giulietta e Romeo, cercando di vivere un momento speciale tra le mura di quella che molti considerano la città più romantica al mondo. Le strade sono piene di coppie che si scattano foto e si godono l’atmosfera unica. La città si prepara a ricevere turisti da tutta Italia e dall’estero, pronti a immergersi tra le sue piazze e i suoi angoli più belli.

Cosa c'è di più romantico che trascorrere San Valentino a Verona, la città di Giulietta e Romeo, la più romantica al mondo. Dal 13 al 15 febbraio 2026 torna Verona in Love, con mercatini, eventi, installazioni e performance dedicate agli innamorati. I lampioni di via Mazzini, la via dello shopping a Verona, per questa occasione sono rivestiti con dei grandi cuori rossi che diffondono una luce calda e avvolgente creando un'atmosfera davvero unica.I ristoranti realizzano speciali menu, dove spesso il cioccolato ha un posto d'onore, bar e locali espongono decorazioni a tema che fanno capolino nelle vetrine, sui banconi e tra bicchieri e bottiglie.

