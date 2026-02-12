Verona a processo 4 agenti per tortura

Quattro agenti della Questura di Verona sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di tortura. Sono coinvolti nel procedimento sulle violenze avvenute nel 2022. La decisione arriva dopo un’indagine che ha portato alla richiesta di processo. Ora, gli agenti dovranno rispondere delle accuse davanti a un giudice.

14.40 Quattro poliziotti della Questura di Verona sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura nell'ambito del procedimento sulle violenze avvenute nel 2022. In tutto sono 12 i rinviati a giudizio, tre le condanne in abbreviato e un'assoluzione. I quattro agenti avrebbero "cagionato acute sofferenze" a due uomini che erano stati fermati, in due episodi tra l'estate e l'autunno 2022. Per entrambi è imputato un solo agente, per il secondo gli altri tre.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Verona Polizia

Questa mattina, il giudice ha deciso di rinviare a giudizio dodici agenti di polizia, tra cui quattro per tortura, dopo un’udienza preliminare.

Dodici agenti della polizia di Verona devono rispondere di accuse pesanti, tra cui torture e lesioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Verona Polizia

Argomenti discussi: Ex scalo ferroviario a Verona, l'ex assessora Segala a processo per turbativa d'asta; Condannato per aver tentato di uccidere ex fidanzata salvata da un veronese; Bambini maltrattati all'asilo nido: schiaffi, tirate di capelli e legati alle seggioline. Cinque maestre interdette, sequestrata la...; Omicidio Pamio, nuova revisione del processo Busetto: La collanina contaminata dal Dna non è quella della vittima.

Violenze in Questura a Verona: 4 poliziotti a processo per tortura, in 12 rinviati a giudizioLa decisione è arrivata al termine dell’udienza preliminare davanti al Gup per il secondo filone dell’inchiesta sulle presunte violenze che avvenivano ... fanpage.it

Verona, violenze in Questura: 12 agenti a giudizio, 4 per torturaConclusa l’udienza preliminare sul secondo filone dell’inchiesta ... msn.com

Quattro poliziotti della Questura di Verona sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura. Il processo riguarda le violenze avvenute nel corso del 2022 negli uffici di Verona facebook

Violenze in Questura Verona: 12 poliziotti a giudizio, 4 per tortura. Si è conclusa l’udienza preliminare, mentre altri due agenti sono già sotto processo. #ANSA x.com