Vento pioggia e tre gradi il fuori onda della Meloni senza cappotto | Mi sto congelando video

Giorgia Meloni è arrivata sotto la pioggia e con il vento gelido nel Limburgo. La presidente del Consiglio ha affrontato il fuori onda senza cappotto, vestita solo con giacca e camicia. Le sue parole sono state chiare: “Mi sto congelando”. La temperatura di tre gradi e il maltempo si sono fatti sentire forte, anche per lei.

Nel Limburgo a febbraio fa freddo, specie se, come oggi, piove e tira vento. S e n’è accorta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha affrontato il doorstep all’ingresso in giacca e camicia, senza proteggersi con un capospalla. “Mi sto congelando”, ha confessato verso la fine dello scambio con i cronisti, nel cortile del castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen (Limburgo, Fiandre). Il fuori onda della Meloni nel parco del castello di Alden-Biesen per il vertice Ue. Il castello fondato dall’Ordine Teutonico nell’XI secolo, ricostruito poi tra il Cinquecento e il Settecento, è stato scelto dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa per favorire la discussione tra i leader in un contesto più informale dell’Europa Building. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Durante un incontro tra i leader europei al Castello di Alden Biasen vicino a Liegi, la premier Meloni è stata sorpresa mentre pronunciava alcune parole in modo informale.

Giorgia Meloni si è trovata a lottare con il freddo nel Limburgo, dove le temperature sono scese di nuovo sotto zero.

