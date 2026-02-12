Ventasso omaggio a Iva Zanicchi | il paese studia la formula per celebrare l’ Aquila di Ligonchio e le sue radici

Ventasso si prepara a rendere omaggio a Iva Zanicchi, nota come l’“Aquila di Ligonchio”. Il paese sta cercando il modo migliore per celebrare la cantante, simbolo e radice di questa comunità. La questione delle intitolazioni al centro del dibattito non riguarda solo le vie o le piazze, ma il riconoscimento di una figura che ha lasciato il segno in paese. La discussione è aperta tra gli abitanti e le istituzioni, mentre si studia una formula per onorare al meglio Zanicchi.

Zanicchi e Ventasso: un paese cerca la formula per celebrare la sua "Aquila". La questione delle intitolazioni in onore di Iva Zanicchi nel comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, è al centro di un dibattito che va oltre la semplice scelta di una via o una piazza. La celebre cantante ha espresso pubblicamente il desiderio di vedere riconosciuto il suo legame con la terra natia, in particolare con i borghi di Ligonchio e Vaglie, scatenando una riflessione sull'identità territoriale e sulla valorizzazione delle radici. Il sindaco Enrico Ferretti rassicura: l'amministrazione comunale è al lavoro per trovare una soluzione adeguata.

