Venezuela national assembly postpones debate on amnesty law

I parlamentari venezuelani hanno deciso di rinviare il dibattito su una legge di amnistia prevista per questa settimana. La proposta mira a concedere la libertà immediata a chi è stato incarcerato per aver partecipato a proteste o altre attività considerate illegali dal governo. La decisione ha creato tensioni tra chi sostiene la misura e chi teme che possa essere usata per nascondere abusi. La discussione rimane aperta, ma al momento nessuna data nuova è stata fissata.

Feb 12 (Reuters) - Venezuelan lawmakers on Thursday postponed debate on an amnesty bill which is meant to grant immediate clemency to individuals jailed for participating in political protests. Interim President Delcy Rodriguez, who took power last month after the U.S. ouster of President Nicolas Maduro, has bowed to Trump administration demands on oil sales and released hundreds of people who human rights groups class as political prisoners, as part of a normalization in relations between the two countries. A complete version of the law has not been read in the legislature, headed by Rodriguez's brother Jorge Rodriguez, but recent drafts seen by Reuters this week are significantly less generous than a previous version.

