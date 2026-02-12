Venardì Gnocolar tutti i provvedimenti alla viabilità per l' attesa sfilata dei carri

Da veronasera.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Comune di Verona ha annunciato i provvedimenti sulla viabilità in vista del tradizionale corteo del Venardi Gnocolar, che si terrà il 13 febbraio. La sfilata dei carri mascherati, uno degli eventi più attesi del carnevale cittadino, richiederà alcune modifiche al traffico e limitazioni nel centro storico. La polizia municipale ha già predisposto i dettagli per garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori durante la manifestazione.

Il tradizione corteo mascherato del “Venardi Gnocolar”, evento clou del carnevale veronese organizzato quest'anno dal Comitato Benefico Festa de la Renga, avrà luogo il 13 febbraio. Vista l'ampia partecipazione prevista, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Venardi Gnocolar

Venardi Gnocolar, il percorso della sfilata modificato per la cerimonia olimpica

Questa mattina il Comune di Verona ha annunciato che il percorso della tradizionale sfilata di Carnevale, in programma il 13 febbraio, sarà modificato.

La sfilata dei carri di Carnevale arriva in città: tutte le modifiche alla viabilità

La città si prepara a vivere il Carnevale dei Ragazzi, che torna domenica con maschere, coriandoli e carri allegorici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Venardi Gnocolar

Argomenti discussi: Carnevale 2026: sfilata del Venardi Gnocolar; Venardì Gnocolar, tutti i provvedimenti alla viabilità per l'attesa sfilata dei carri; Venardi Gnocolar 2026: tutti i dettagli della sfilata tra carri e figuranti; Venardi Gnocolar 2026: percorso, orari e organizzazione della sfilata dei carri.

Venardì Gnocolar, tutti i provvedimenti alla viabilità per l'attesa sfilata dei carriPer garantire lo svolgersi in sicurezza dell'evento clou del carnevale di Verona, il Comune ha disposto una serie di modifiche per il 13 febbraio ... veronasera.it

Venardì Gnocolar, presentata la sfilata di Verona. E il Comune non chiude a Papà del GnocoL'apputamento è per il 13 febbraio. Numerosi i gruppi, i carri e le maschere che vi parteciperanno, tra i quali al momento non figura il Sire del carnevale veronese, per decisione del Comitato del B ... veronasera.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.