Venardì Gnocolar tutti i provvedimenti alla viabilità per l' attesa sfilata dei carri

Questa mattina il Comune di Verona ha annunciato i provvedimenti sulla viabilità in vista del tradizionale corteo del Venardi Gnocolar, che si terrà il 13 febbraio. La sfilata dei carri mascherati, uno degli eventi più attesi del carnevale cittadino, richiederà alcune modifiche al traffico e limitazioni nel centro storico. La polizia municipale ha già predisposto i dettagli per garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori durante la manifestazione.

Il tradizione corteo mascherato del "Venardi Gnocolar", evento clou del carnevale veronese organizzato quest'anno dal Comitato Benefico Festa de la Renga, avrà luogo il 13 febbraio. Vista l'ampia partecipazione prevista, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento.

