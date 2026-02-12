Velocità cambi e adrenalina | lo sci alpinismo debutta ai Giochi

Lo sci alpinismo fa il suo debutto ai Giochi Invernali con gare veloci e adrenalina alle stelle. I percorsi sono brevi, le batterie si svolgono a eliminazione e le competizioni sono intense. Si tratta di un nuovo format, con sprint e staffetta mista, che promette di portare un tocco di spettacolo e velocità alle Olimpiadi.

