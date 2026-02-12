Vaticano a lefebvriani | dialogo solo con stop a nuovi vescovi

Questa mattina in Vaticano il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede ha incontrato il superiore della Fraternità San Pio X. Durante l’incontro, i rappresentanti della Chiesa hanno deciso di non aprire a nuovi vescovi lefebvriani e di continuare il dialogo solo su alcuni punti specifici. La discussione si è svolta in un clima teso, senza avanzare passi concreti verso una piena riconciliazione.

In Vaticano incontro tra il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e il superiore della Fraternità San Pio X. Dialogo aperto, ma nessuna ordinazione episcopale senza il consenso della Santa Sede. Servizio di Rita Salerno TG2000.

