Varese – Separazione delle carriere a Varese il No smonta il Sì | L’efficienza è uno slogan

A Varese il movimento del No si oppone con forza alla separazione delle carriere. Criticano le promesse di maggiore efficienza e sottolineano che in gioco c’è la Costituzione, invitando a non sottovalutare il valore dei diritti e delle garanzie costituzionali.

Varese: il “No” alla separazione delle carriere smonta le promesse di efficienza. “In gioco la Costituzione”. Un acceso dibattito sulla riforma della giustizia ha animato Varese, dove giuristi ed esperti hanno espresso forti dubbi sull’effettiva capacità della separazione delle carriere di risolvere i problemi del sistema giudiziario italiano. L’incontro, promosso da Anpi e Anppia, ha visto emergere critiche all’idea di una riforma costituzionale che, secondo i suoi oppositori, non garantirebbe maggiore efficienza e potrebbe compromettere l’indipendenza della magistratura. La discussione si inserisce nel contesto del referendum costituzionale in corso sulla riforma.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove si lascia scappare una frase sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, attirando subito critiche e smentite.

Varese si prepara a combattere il diabete con un evento organizzato da Radio Missione Francescana.

Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, Varese al centro del confronto sulla separazione delle carriere; Referendum giustizia: rischio squilibri tra i poteri dello Stato; Consiglio dei ministri alle 12 sul referendum

