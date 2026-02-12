Varese cinema di montagna in arrivo | Altitudini tra ambiente società e sguardo sul futuro

Varese si prepara a ospitare la rassegna cinematografica “Altitudini”, che si terrà dal 27 febbraio al 1° marzo tra il Cinema Teatro Nuovo e il Filmstudio 90. La città si apre di nuovo al pubblico con film che affrontano temi di ambiente e società, offrendo uno sguardo sul futuro delle montagne e delle comunità che le abitano. Gli organizzatori aspettano visitatori e appassionati pronti a scoprire storie e prospettive diverse.

Varese si apre al cinema di montagna: “Altitudini” torna con un su ambiente e società. Varese si prepara ad accogliere la rassegna cinematografica “Altitudini”, in programma dal 27 febbraio al 1° marzo presso il Cinema Teatro Nuovo e il Filmstudio 90. L’evento presenterà una selezione di film premiati al Trento Film Festival, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sulle sfide ambientali e sociali legate al mondo della montagna. Un ponte tra scienza e racconto: la rassegna e le sue origini. “Altitudini” si propone come un momento di incontro tra cinema e montagna, un’opportunità per esplorare le trasformazioni del territorio attraverso lo sguardo di registi e documentaristi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

