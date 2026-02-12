Vannacci rilancia sulla sicurezza nuove uscite di leghisti

Vannacci torna a parlare di sicurezza e promette di mettere a punto un pacchetto di misure più efficaci. La sua posizione arriva mentre alcuni esponenti della Lega hanno fatto nuove uscite pubbliche, alimentando il dibattito sulla sicurezza nel paese. La promessa di interventi più concreti sembra voler rispondere alle critiche mosse alle proposte attuali del governo.

«Stiamo preparando un pacchetto di misure sulla sicurezza che saranno puntuali e mirate rispetto a quelle abbastanza deludenti che sono state proposte dal governo». Roberto Vannacci, dopo la fiducia al governo fatta votare ai sui deputati di Futuro nazionale sul decreto Ucraina (abbinata però al no al provvedimento che proroga gli aiuti militari e civili a Kiev) continua a incalzare da destra l’attuale maggioranza, nel cui perimetro è intenzionato a restare. Il pacchetto sicurezza “futurista” dovrebbe contenere ulteriori tutele per le forze dell’ordine rispetto a quelle del decreto da poco varato dal governo (con il cosiddetto “scudo penale” in caso di legittima difesa). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

