Ieri a Montecitorio, gli incursori di Roberto Vannacci sono entrati in azione. Hanno fatto irruzione durante la discussione sul decreto Ucraina, creando scompiglio tra i banchi. La scena ha suscitato molte polemiche e tensioni tra i presenti.

Firenze, 12 febbraio 2026 – Gli incursori di Roberto Vannacci sono dunque entrati in azione ieri alla Camera, dove è sbarcato il decreto Ucraina. Con una mossa a dir poco pittoresca. Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, ex leghisti, hanno votato la fiducia al governo sul decreto ma hanno votato contro il decreto.

© Quotidiano.net - Vannacci, dentro ma contro

A Roma, Roberto Vannacci diventa protagonista di un nuovo fronte interno alla Lega.

La discussione tra Meloni e Vannacci sulle armi fornite a Kyiv evidenzia divergenze di opinione all’interno del panorama politico italiano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Giubilei contro Vannacci: Futuro nazionale? Il simbolo è troppo simile al nostro. Ci tuteleremoNessun legame con il marchio del generale. Sorpresi per nome e logo simili, valutiamo come tutelarci, dice il presidente di Nazione Futura

Vannacci, la Bersagliera Bardelli: Incoerente e traditore, ecco chi è davvero. Ha votato la fiducia per salvare la poltronaPer anni figura di spicco nel movimento civico legato al Generale, Stefania Bardelli commenta il voto al Dl Aiuti e le ultime mosse di Futuro Nazionale

Passa il voto di fiducia al governo sul decreto per l'invio di armi in Ucraina. Sono stati 119 i voti contrari e 207 i favorevoli: tra di loro anche i tre deputati che si sono uniti a Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Il generale ha detto che resta la contrari

#Ucraina Approvata la fiducia alla Camera, con 207 sì, al decreto sull'invio di armi a Kiev. C'è anche il via libera dei 3 deputati di Futuro nazionale, il nuovo partito dell'ex generale Vannacci.