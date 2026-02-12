Joey Van Der Beek ricorda i momenti passati con James Van Der Beek, il suo Dawson. La Holmes racconta di risate, chiacchierate sulla vita, canzoni di James Taylor e avventure di un'adolescenza speciale. Sono ricordi vividi di un'epoca che non si dimentica.

"Ci sono così tanti ricordi insieme: le risate, le conversazioni sulla vita, le canzoni di James Taylor, le avventure di un'adolescenza unica", così Katie Holmes ricorda James Van Der Beek, il suo Dawson Joey e Dawson: una delle coppie più amate di Dawson’s creek, sebbene alla fine delle serie lei abbia scelto Peacy e il ragazzo promettente regista, con cui è cresciuta, è rimasto il suo migliore amico. Ieri, 11 febbraio, James Van Der Beek è morto a causa di un tumore al colon retto, a soli 48 anni. Adesso Katie Holmes (Joey) gli ha scritto una tenera lettera per dirgli addio. Perché i due sono rimasti amici per anni e la collega gli è stata accanto fino alla fine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Van Der Beek, Joey ricorda il suo Dawson

Approfondimenti su James Van Der Beek

La morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole.

Katie Holmes ha scritto una lettera per ricordare James Van Der Beek, che è scomparso di recente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: James Van Der Beek morto, il ricordo di Katie Holmes (la sua Joey): Abbiamo condiviso risate, vita e avventure; È morto James Van Der Beek e con lui (e Dawson) se ne va per sempre un pezzo di noi; Addio a James Van Der Beek, Katie Holmes (la sua Joey): Il viaggio di un eroe; James Van Der Beek, il silenzio di Katie Holmes e Joshua Jackson dopo la morte: gli amici Joey e Pacey non rilasciano messaggi.

Addio a James Van Der Beek: lettera di Katie Holmes e il saluto degli amici per il viaggio di un eroeUna lettera scritta a mano e pubblicata su Instagram. Katie Holmes saluta così James Van Der Beek, co-star di Dawson's Creek ... dire.it

Addio a James Van Der Beek, Katie Holmes (la sua Joey): Il viaggio di un eroeL'attore morto ieri all’età di 48 anni a causa di un tumore al colon-retto Per sempre Joey e Dawson. James, grazie. Condividere spazio con la tua immaginazione è sempre stato qualcosa di sacro: respi ... adnkronos.com

Dopo la scomparsa di James Van Der Beek, la moglie Kimberly ha condiviso un messaggio a nome della famiglia, lanciando una raccolta fondi per affrontare le difficoltà economiche seguite alla malattia dell’attore. facebook

James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com