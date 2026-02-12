Valvulopatia mitralica e stenosi aortica | intervento record all' ospedale di Caserta

All'ospedale di Caserta è stato effettuato un intervento record su un paziente con una grave patologia valvolare. La squadra di cardiochirurghi ha affrontato con successo una operazione complessa, che ha coinvolto la valvulopatia mitralica e la stenosi aortica. Un intervento che segna un passo importante per la cardiologia locale.

Il caso è stato gestito dal Dipartimento Cardiovascolare, diretto dal prof. Paolo Calabrò, tramite un percorso multidisciplinare di Heart Team che ha coinvolto cardiochirurgia, cardiologia clinica e interventistica, imaging cardiovascolare, anestesia e terapia intensiva, permettendo una strategia terapeutica personalizzata. La procedura, eseguita dal dott. Andrea Montalto, direttore dell'Unità operativa complessa di Cardiochirurgia, ha previsto l'impianto di una protesi mitralica "valve-in-MAC" e contestualmente l'utilizzo di una protesi aortica sutureless, tecnologia che riduce i tempi di clampaggio aortico e circolazione extracorporea, migliorando la sicurezza in pazienti ad alto rischio.

