Valeria Golino avrebbe dovuto dirigere “La gioia”, ma alla fine il progetto ha preso una piega diversa. La regista si è ritrovata a interpretare un ruolo diverso, diventando il cuore di una storia che parla di dolore e struggimento. La sceneggiatura, vincitrice ex aequo del Premio Franco Solinas 2021, ha comunque attirato la sua attenzione, anche se poi il film è passato nelle mani di Nicolangelo Gelormini, che nel 2021 aveva esordito con “Fortuna”.

Inizialmente Valeria Golino avrebbe dovuto dirigere La gioia. La storia, la cui sceneggiatura è stata vincitrice ex aequo del Premio Franco Solinas 2021, è arrivata tra le sue mani per diventarne il terzo lungometraggio da regista, passata poi al Nicolangelo Gelormini che nel 2021 aveva debuttato nel cinema di finzione con Fortuna, cronaca vera di una bambina della provincia napoletana la cui triste vicenda mescolava realtà e immaginazione in un esordio misterioso ed enigmatico. Golino, però, non è uscita dal progetto, ha solo cambiato posizione. Da dietro alla macchina da presa è finita davanti, interpretando il ruolo della protagonista da cui trae l’idea il titolo: Gioia come nome di donna, ma anche gioia momentanea che l’insegnante vive nell’illusione di una storia d’amore con un giovane alunno, il quale finisce per diventare il suo carnefice. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Valeria Golino avrebbe dovuto dirigere La gioia, invece ne è diventata il cuore struggente e doloroso

Approfondimenti su Valeria Golino

Un ragazzo sfrontato e manipolatore cerca di conquistare il suo mondo, mentre la professoressa, che vive una vita monotona, non ha mai sperimentato l’amore se non tra le pagine dei libri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Valeria Golino

Argomenti discussi: Valeria Golino avrebbe dovuto dirigere La gioia, invece ne è diventata il cuore struggente e doloroso; Valeria Golino: Invecchiata e imbruttita per questo film, vedermi così mi ha impaurito. Ho l'incubo di cadere nel vuoto; Che bello rivedere Pretty woman al cinema!.

Il poster di “La gioia” di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi. Al cinema dal 12 febbraio con Vision Distribution. #lagioia #cinema - facebook.com facebook

Il poster di “La gioia” di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi. Al cinema dal 12 febbraio con Vision Distribution. x.com