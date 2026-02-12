Valdichiana Designer Village sostiene il Centro regionale per l’epilessia dell’ospedale di Perugia

In occasione della Giornata mondiale dell’epilessia, l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha aperto una nuova area dedicata ai bambini e ai giovani adulti affetti da epilessia. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento più comodo e accogliente per le famiglie, e facilitare il passaggio tra l’età evolutiva e quella adulta. La struttura è stata presentata il 9 febbraio, con il sostegno di Valdichiana Designer Village, che ha contribuito alla realizzazione. Ora, i piccoli pazienti avranno uno spazio

In occasione della Giornata mondiale dell'epilessia, celebrata il 9 febbraio 2025, l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha inaugurato la nuova area dedicata all'accoglienza del bambino e del giovane adulto e l'ambulatorio della transizione dall'età evolutiva all'età adulta.

