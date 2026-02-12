Usa schiaffo della Camera a Trump | sei repubblicani votano con i dem lo stop ai dazi per il Canada

La Camera dei Rappresentanti ha approvato lo stop ai dazi per il Canada, con 219 voti contro 211. Sei repubblicani si sono uniti ai democratici, mettendo in difficoltà l’amministrazione Trump. Ora il testo passa al Senato, ma se dovesse essere approvato anche lì, il presidente potrebbe mettere il veto. Per superarlo servirebbero i due terzi del Congresso.

Il testo progressista passa con 219 contro 211. Se dovesse passare anche in Senato, il presidente a stelle e strisce imporrà il veto, e serviranno i due terzi del Congresso per il via libera. Intanto, il tycoon minaccia i "ribelli" moderati Terremoto in quel di Washington ed è rischio frattura sotto i piedi di Donald Trump. Sei deputati repubblicani della Camera del Congresso americano si sono uniti ai democratici per approvare una risoluzione che punta a cancellare i dazi che il presidente a stelle e strisce ha deciso di imporre al Canada. Un colpo di frusta che, a tutti gli effetti, ha lasciato il segno sul tycoon nonché sullo Speaker della Camera, Mike Johnson.

La Camera dei Rappresentanti, dominata dai repubblicani, ha deciso di mettere da parte le divergenze con Donald Trump e approvare la revoca dei dazi sui prodotti canadesi.

La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per fermare i dazi contro il Canada.

I DAZI IDIOTI di TRUMP: ha vinto la scommessa Guardiamo i DATI!

