Usa la Camera boccia i dazi di Trump sul Canada | voto bipartisan e scontro interno

La Camera dei Rappresentanti ha deciso di respingere i dazi di Trump sul Canada. Il voto è stato bipartisan, con molti politici che hanno criticato l’approccio commerciale dell’amministrazione. Si tratta di un segnale chiaro di dissenso interno, che mette in discussione le politiche protezionistiche adottate dal presidente. La decisione potrebbe aprire una nuova fase nei rapporti tra i due Paesi.

(LaPresse) La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per respingere i dazi imposti dal presidente Donald Trump sul Canada, in un raro segnale di critica all'agenda della Casa Bianca. Il voto, tuttavia, non annullerebbe automaticamente le tariffe: per farlo sarebbe necessario il sostegno dello stesso Trump, una possibilità considerata altamente improbabile. Il presidente ha reagito quasi immediatamente, esprimendo disappunto e lanciando un avvertimento politico a chi si fosse opposto alla sua strategia commerciale. Trump difende l'uso dei dazi come strumento per costringere i partner commerciali degli Stati Uniti a sedersi al tavolo delle trattative.

