Usa dozzine di gruppi ebraici protestano contro l’ICE

Decine di gruppi ebraici si sono radunati questa mattina a Washington per protestare contro l’ICE. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti passanti e ha acceso il dibattito sull’immigrazione negli Stati Uniti. I partecipanti hanno chiesto un cambiamento nelle politiche dell’agenzia e si sono schierati a fianco di chi chiede più umanità nelle procedure di deportazione. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha mostrato come alcune comunità si oppongano alle misure adottate dall’ICE.

Washington, decine di gruppi ebraici in piazza contro l'ICE: una protesta che scuote il dibattito sull'immigrazione. Washington D.C. è stata teatro di una significativa manifestazione il 12 febbraio 2026, con oltre sessanta organizzazioni ebraiche che hanno espresso il loro dissenso contro le politiche dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE). La protesta, svoltasi davanti alla sede dell'agenzia, è un grido d'allarme per le condizioni dei migranti e un appello ai valori di giustizia e accoglienza che da sempre caratterizzano l'ebraismo americano. Un fronte ampio e variegato: la comunità ebraica si mobilita.

