US pushes AI funding fisheries tech at APEC amid China rivalry

La disputa tra Stati Uniti e Cina si fa sentire anche a Guangzhou, dove l’amministrazione americana spinge sui finanziamenti per l’intelligenza artificiale e le tecnologie per la sorveglianza marittima. Durante l’evento dell’APEC, gli USA hanno rafforzato la presenza di queste iniziative, cercando di consolidare la loro posizione nella regione in un momento di crescente rivalità con Pechino. La tensione tra i due Paesi si riflette anche nelle scelte strategiche di tecnologia e innovazione, che assumono un ruolo sempre più importante nelle dinamiche geopolitiche.

Casey Mace, the U.S. senior official to APEC, said the Trump administration had launched a $20 million fund to support adoption of American AI technologies by partner economies in the region, part of a broader effort to strengthen U.S. leadership in emerging technologies. The initiatives come ahead of President Donald Trump's expected visit to China in April and China's hosting of APEC's annual leaders' summit in Shenzhen in November, events likely to spotlight intensifying U.S.-China competition over technology and economic influence across the Asia-Pacific. China is looking to narrow the technological gap with the U.

