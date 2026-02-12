Questa settimana in tv e al cinema ha fatto discutere molto chi ha ottenuto successi e chi è stato bocciato. Giulia Stabile e Nancy Brilli si sono fatte notare per qualche eccesso di vittimismo, nonostante talento e bellezza. Dall’altra parte, Can Yaman ha dimostrato di saper reagire alle calunnie, conquistando anche una grande occasione come il festival di Sanremo.

Da Giulia Stabile e Nancy Brilli, che a volte sembrano cadere nel vittimismo nonostante bellezza e talento, a Can Yaman, capace di scrollarsi di dosso una calunnia e ottenere una grande occasione come Sanremo. Ricordo con affetto anche Maria Rita Parsi, donna generosa e autentica, che mancherà molto. La strategia del vittimismo, in certi personaggi, è davvero eccessiva. Prendiamo Giulia Stabile, ballerina scoperta da Maria De Filippi e vincitrice di Amici. Intervistata da Nicolò De Devitiis per Le Iene, ha raccontato il peso dei giudizi social, arrivando a dire di non piacersi più. Cara Giulia, sei una ragazza bellissima: hai scelto di salire su un palco e su quel palco arrivano sia fiori sia pomodori. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Up & Down, i promossi e bocciati della settimana di Roberto Alessi

Approfondimenti su Up Down

Carlo Conti, rispondendo al direttore di Novella 2000 "Roberto Alessi", alla domanda se Achille Lauro andrà a Sanremo a cantare "Perdutamente", ha risposto: "Mi attivo" #achillelauro #perdutamente #fblifestyle #sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook