Uomo Vitruviano censurato nella sigla olimpica le opposizioni all’attacco La Rai | Contenuti prodotti da Olympic Broadcasting Services

Le opposizioni attaccano la Rai, accusando l’emittente di aver censurato il disegno dell’Uomo Vitruviano nella sigla olimpica. La Rai risponde che i contenuti sono stati realizzati da Olympic Broadcasting Services e che non c’è alcuna volontà di censura. La polemica si accende dopo che sui social sono circolate immagini del disegno di Leonardo da Vinci con alcune parti nascoste o alterate. È il ritorno di una questione che sembrava superata, quella della censura nelle opere d’arte.

Sembrava una pratica relegata al passato: coprire o alterare i genitali nelle opere d'arte. E invece la censura, almeno secondo le opposizioni, avrebbe colpito perfino Leonardo da Vinci. Al centro della polemica c'è l 'Uomo Vitruviano, il celebre disegno simbolo dell'armonia tra arte e scienza e dell'uomo come misura del mondo, che nella sigla dei Giochi Olimpici di Milano Cortina trasmessa dalla Rai apparirebbe privo dei genitali. A sollevare il caso è stato il Corriere della Sera, che ha evidenziato la modifica nel video in onda, innescando un nuovo fronte di scontro politico sulla gestione olimpica del servizio pubblico.

