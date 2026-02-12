Università rettore Tor Vergata | Impegnati da tempo in sensibilizzazione su violenza di genere

La rettrice dell’Università di Tor Vergata conferma che l’ateneo lavora da anni per sensibilizzare sulla violenza di genere. Ogni anno, l’università rinnova il proprio impegno con premi di laurea dedicati e un approccio che coinvolge diverse discipline. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sul tema e continuare a stimolare una maggiore consapevolezza tra studenti e comunità.

Roma, 12 feb. (AdnkronosLabitalia) - La violenza di genere “è una tematica sulla quale il nostro Ateneo è attivo da molto tempo e la possibilità di poter rinnovare questo impegno ogni anno, attraverso dei premi di laurea proprio sulla violenza di genere e attraverso un approccio multidisciplinare, consente di stimolare continuativamente la sensibilità sul tema e fare in modo che ci sia sempre grande attenzione”. Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università di Roma Tor Vergata, in occasione della consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin', iniziativa fortemente voluta dall'Ateneo e nata per onorare la studentessa di Ingegneria Biomedica dell'Università di Padova vittima di femminicidio nel novembre 2023, oltre che per promuovere la riflessione sulla parità e le pari opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il rettore dell’Università Tor Vergata ha confermato che, per gli studenti di Medicina a Tirana, le tasse saranno calcolate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

