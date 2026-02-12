Università nel Plesso D’Azeglio tre nuove aule studio ritrovo

L’Università di Parma ha aperto tre nuove aule nel Plesso D’Azeglio, all’interno del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali. Le aule sono state create per offrire spazi di studio e di ritrovo ai studenti, che ora possono contare su ambienti più ampi e attrezzati. L’obiettivo è favorire momenti di confronto e studio tra gli studenti, migliorando le condizioni per le attività accademiche quotidiane.

L’Ateneo prosegue nel percorso di creazione e valorizzazione di spazi di studio e di aggregazione nei diversi Dipartimenti Nel Plesso D’Azeglio dell’Università di Parma, negli spazi del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, tre nuove aule dedicate allo studio e al ritrovo della comunità studentesca. Ieri l’inaugurazione con il Rettore Paolo Martelli, la Prorettrice al Diritto allo studio e ai Servizi agli studenti Isotta Piazza, il Direttore del Dipartimento Massimo Magnani e il Presidente del Consiglio degli studenti Andrea Marino. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di creazione e valorizzazione di spazi di studio e di aggregazione dedicati a studentesse e studenti all’interno dei vari Dipartimenti, e fa seguito a un’analoga inaugurazione avvenuta nei mesi scorsi al Dipartimento di Ingegneria e Architettura.🔗 Leggi su Parmatoday.it

