Università Introna Tor Vergata | Risposta grandiosa a open day attese 4mila persone

Da iltempo.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’università di Tor Vergata ha registrato una partecipazione da record all’open day di oggi. In tanti sono arrivati, tanto da costringere gli organizzatori a chiudere le iscrizioni prima del previsto. Si parla di circa 4.000 persone che hanno visitato il campus, attratte dall’evento e dalle opportunità offerte. Una risposta che, secondo il rettore Introna, dimostra l’interesse crescente verso l’istituto.

Roma, 12 feb. (AdnkronosLabitalia) - “Oggi, la risposta a questo open day è stata grandiosa: abbiamo dovuto addirittura fermare le iscrizioni con significativo anticipo, perché abbiamo raggiunto il numero massimo che potevamo ospitare. Per rispondere a tutta questa domanda, però, abbiamo già programmato dei nuovi eventi. Oggi sono attese oltre 4mila persone tra il mattino, in cui vengono le scuole e il pomeriggio, in cui possono venire a visitare l'open day i singoli studenti e i loro familiari per raccogliere informazioni generali ma anche per incontrare direttamente i coordinatori dei corsi di laurea e gli studenti che stanno già frequentando per fare domande dirette e più interessanti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

universit224 introna tor vergata risposta grandiosa a open day attese 4mila persone

© Iltempo.it - Università, Introna (Tor Vergata): "Risposta grandiosa a open day, attese 4mila persone"

Approfondimenti su Tor Vergata University

Università, nasce nuova casa editrice Tor Vergata University Press

Università, 43esimo anno accademico Tor Vergata, Levialdi Ghiron: “Futuro nella comunità”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Università: Introna (Tor Vergata), ‘straordinaria risposta a Open Day 2026, attesi 4mila studenti’

Video Università: Introna (Tor Vergata), ‘straordinaria risposta a Open Day 2026, attesi 4mila studenti’

Ultime notizie su Tor Vergata University

università introna tor vergataUniversità, Tor Vergata: con open day 2026 un’intera giornata dedicata al futuro formativoOggi, giovedì 12 febbraio, studenti e studentesse delle scuole hanno modo di scoprire l’università: appuntamento a Roma Tor Vergata per l’open day invernale! Fino alle 13, presso l’edificio A della fa ... adnkronos.com

università introna tor vergataSettimana delle Donne nelle STEM all'Università di Roma Tor Vergata: Celebrazione e InnovazioneL'Università di Roma Tor Vergata si distingue per il suo impegno nella promozione della presenza femminile nelle discipline STEM, organizzando eventi esclusivi e iniziative formative mirate. notizie.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.