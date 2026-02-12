L’università di Tor Vergata ha registrato una partecipazione da record all’open day di oggi. In tanti sono arrivati, tanto da costringere gli organizzatori a chiudere le iscrizioni prima del previsto. Si parla di circa 4.000 persone che hanno visitato il campus, attratte dall’evento e dalle opportunità offerte. Una risposta che, secondo il rettore Introna, dimostra l’interesse crescente verso l’istituto.

Roma, 12 feb. (AdnkronosLabitalia) - “Oggi, la risposta a questo open day è stata grandiosa: abbiamo dovuto addirittura fermare le iscrizioni con significativo anticipo, perché abbiamo raggiunto il numero massimo che potevamo ospitare. Per rispondere a tutta questa domanda, però, abbiamo già programmato dei nuovi eventi. Oggi sono attese oltre 4mila persone tra il mattino, in cui vengono le scuole e il pomeriggio, in cui possono venire a visitare l'open day i singoli studenti e i loro familiari per raccogliere informazioni generali ma anche per incontrare direttamente i coordinatori dei corsi di laurea e gli studenti che stanno già frequentando per fare domande dirette e più interessanti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, Introna (Tor Vergata): "Risposta grandiosa a open day, attese 4mila persone"

Università: Introna (Tor Vergata), 'straordinaria risposta a Open Day 2026, attesi 4mila studenti'

