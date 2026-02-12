Università condanna non unanime delle violenze per Askatasuna

L’Università di Torino si trova al centro di un confronto acceso dopo gli scontri scoppiati in seguito allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Mentre alcune voci condannano duramente le violenze, altre criticano le modalità di intervento e chiedono una riflessione più approfondita. La discussione si fa sempre più tesa tra studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni, mentre la comunità universitaria cerca di fare i conti con quanto accaduto.

Università di Torino, Assemblea di Fronte alla Condanna degli Scontri per Askatasuna. L’Università di Torino è scossa da una profonda spaccatura interna dopo la condanna non unanime degli scontri avvenuti in seguito allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Studenti e docenti si riuniranno questa sera in un’assemblea d’ateneo per contestare la decisione della governance, accusata di eccessiva sensibilità alle pressioni politiche e di una visione parziale della complessità degli eventi. La vicenda riaccende il dibattito sul ruolo dell’università come spazio di libertà e dissenso in un contesto sociale sempre più polarizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Enrico Ricci, segretario del Pd, condanna duramente le violenze recenti in Italia.

Un episodio di violenza ha segnato una svolta nella vicenda.

