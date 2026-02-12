Università Campus di Cesena in buona salute | immatricolazioni al +3,5% E' boom di studenti stranieri

Il Campus di Cesena dell’Università di Bologna si conferma in buona salute, registrando un incremento delle immatricolazioni del 3,5% rispetto allo scorso anno, grazie anche a un forte aumento di studenti stranieri che sceglievono la sede romagnola per i loro studi.

L'ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti provenienti da fuori regione È questa la fotografia scattata dal rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari durante la presentazione dei dati sulle immatricolazioni per l’anno accademico 20252026. Sebbene i numeri non siano ancora definitivi al centesimo – a causa degli scorrimenti legati al "semestre filtro" di Medicina nelle lauree affini – il quadro è ormai chiaro e molto vicino alla realtà. Partiamo proprio dalla Romagna, dove le sedi distaccate mostrano ottima salute.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

