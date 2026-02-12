Unimore Oreinta edizione 2026 ecco cosa prevede l’incontro dedicato all’offerta formativa universitaria

È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2026 di Unimore Orienta. L’evento, che si svolgerà nei prossimi mesi, aiuta studenti e famiglie a capire meglio l’offerta formativa dell’università. Durante l’iniziativa si parlerà delle varie possibilità di studi e si forniranno informazioni utili per scegliere il percorso più adatto. Gli organizzatori annunciano un appuntamento importante per chi sta pensando al futuro universitario.

È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2026 di Unimore Orienta, l’iniziativa annuale di orientamento dedicata alla conoscenza dell’offerta formativa di Unimore per l’anno accademico 2026-2027 e all’accompagnamento nella scelta del percorso di studi universitari. Docenti, coordinatori didattici, studentesse e studenti, insieme a testimonial dal mondo del lavoro, saranno a disposizione per illustrare i corsi di studio, rispondere alle domande e supportare le future matricole nella preparazione al proprio progetto formativo. "La scelta universitaria è un momento cruciale che Unimore si impegna a sostenere con una strategia di ascolto e accompagnamento attivo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Unimore Orienta Formazione socio-sanitaria: Abf inaugura un nuovo laboratorio e amplia l’offerta formativa per il 2026 Questa mattina a Bergamo l’Azienda Bergamasca Formazione ha inaugurato un nuovo laboratorio dedicato alla formazione sociosanitaria. Oroscopo 2026, cosa cambierà nel 2026 per ogni segno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa prevede Kiran Devi Scopri le previsioni dell'oroscopo 2026 per ogni segno zodiacale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Unimore Orienta Argomenti discussi: INVITO STAMPA – Presentazione Unimore Orienta 2026. Per una settimana Palazzo Dossetti è diventato il punto di incontro tra ricerca, tecnologia e futuro: il XXI Congresso Nazionale di Scienze Planetarie ha portato a Unimore quasi 200 tra ricercatori, docenti, aziende e giovani talenti. Dalle missioni spaziali all’A facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.