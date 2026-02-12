Una vittima di Unabomber | L' inchiesta non va archiviata

Francesco Schioppa, avvocato di una delle vittime di Unabomber, non si arrende e chiede che l'inchiesta non venga archiviata. Dopo anni di silenzio e di indagini, ora vuole che si faccia chiarezza sui fatti e sui sospetti ancora aperti. La sua richiesta arriva in un momento in cui l'interesse sul caso sembra diminuire, ma lui insiste: “L'inchiesta va avanti”.

La richiesta arriva dal legale di un uomo rimasto ferito nel 2006 a Porto Santa Margherita di Caorle:' "Acquisite le interviste di Zornitta" “L'inchiesta non va archiviata”. È la richiesta di Francesco Schioppa, avvocato di una delle vittime di Unabomber. Il difensore ha sollecitato l’acquisizione di alcune interviste giudicate “suggestive” di Elvo Zornitta. A queste va aggiunto l’analisi dei filmati delle telecamere del Tribunale di Pordenone che, con le ultime tecnologie sul mercato, potrebbero mostrare il presunto attentatore. L'obiettivo, come riporta il Messaggero Veneto, è di impedire la chiusura definitiva del caso sull'attentatore che per oltre vent'anni ha spaventato il Nord Est con ordigni sparsi tra le province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Unabomber Vittima Morte di Mara Favro, anche per il tribunale l'inchiesta va archiviata: stop alle indagini sulla donna di Susa trovata morta nei boschi Il tribunale ha deciso di archiviare l’indagine sulla morte di Mara Favro, la donna di Susa scomparsa lo scorso marzo e trovata morta un anno dopo nei boschi vicino alla pizzeria dove lavorava. Vincite online e reddito di cittadinanza, archiviata l’inchiesta Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Unabomber Vittima Una vittima di Unabomber, 'l'inchiesta non sia archiviata'Chiede di acquisire alcune interviste considerate suggestive di Elvo Zornitta e di analizzare con le attuali tecniche informatiche i filmati delle telecamere del Tribunale di Pordenone - che potrebb ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.