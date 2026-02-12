Una visione internazionale – Libri d’artista | alla Casa Museo Andersen un omaggio tra Roma e Los Angeles

Alla Casa Museo Andersen di Roma apre oggi una mostra dedicata ai libri d’artista. Fino al 19 aprile 2026, l’esposizione mette in mostra venti opere di artisti americani e italiani, tutti legati al mondo del libro d’artista. La mostra nasce per mettere in contatto culture diverse, tra Roma e Los Angeles, attraverso questa forma d’arte particolare e affascinante.

Dal 16 febbraio al 19 aprile 2026 la Casa Museo Hendrik Christian Andersen di Roma ospita la mostra "Una visione internazionale – Libri d'artista – Omaggio a Hendrik Christian Andersen", un progetto espositivo che mette in relazione venti artisti — dieci americani dell'area di Los Angeles e dieci italiani, prevalentemente attivi a Roma — attraverso un linguaggio affascinante e raro: il libro d'artista. Una collettiva che non si limita a ricordare Andersen, ma sceglie di farlo nel modo più coerente con la sua natura di visionario: trasformando il museo in un luogo di dialogo internazionale, sperimentazione e racconto, dove biografia, utopia e materia diventano forma.

