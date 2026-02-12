Una società napoletana acquista Casa Surace | cosa accade al brand

Una società napoletana ha acquistato il marchio Casa Surace, il gruppo comico diventato famoso sui social dal 2015. Ora il brand passa sotto il controllo di 2Watch, una realtà di intrattenimento di nuova generazione. La notizia mette fine a mesi di rumors e apre nuove prospettive per il futuro del gruppo. Restano da capire quali cambiamenti apporterà questa acquisizione, ma per ora il nome Casa Surace continuerà a essere sinonimo di humor e viralità.

Casa Surace entra a far parte di 2Watch. La società napoletana di intrattenimento di nuova generazione ha acquistato il brand del gruppo comico che spopola sui social dal 2015. A oggi, 2WATCH conta diversi media brand capaci di totalizzare oltre 10 milioni di follower complessivi e più di 100 milioni di impression mensili. Casa Surace è nata nel 2015 da un gruppo di amici. Attraverso video ironici e familiari che raccontano gli stereotipi italiani e le caratteristiche della famiglia italiana, in poco tempo ha raggiunto milioni di followers su tutte le piattaforme, creando personaggi che hanno raggiunto una fama nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

2WATCH annuncia di aver inserito Casa Surace nel suo portfolio.

Il marchio commerciale del Fantacalcio, nato a Napoli, è gestito da una società partenopeaC’è tutto un mondo intorno. Intorno al pallone. E quel mondo si chiama fantacalcio, che nel caso di specie non è solo un fantasy game, ma è diventato un vero e proprio brand di successo made in Napoli ... ilnapolionline.com

Casa Surace compie 10 anni e porta a teatro una delle situazioni più temute (e riconoscibili) della vita quotidiana: la riunione di condominio. “LA RIUNIONE DI CONDOMINIO” trasforma l’assemblea più odiata di sempre in uno spettacolo travolgente, comico e - facebook.com facebook