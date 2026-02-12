Peppe Poeta torna a parlare della sua squadra, descrivendola come una situazione difficile ma anche molto bella. Racconta delle sfide di mercato, delle partite e del lavoro quotidiano che tutti mettono in campo per migliorare. Le sue parole trasmettono passione e determinazione, senza nascondere le difficoltà affrontate.

Una panoramica sintetica sull’andamento della squadra, tra scelte di mercato, prestazioni nelle competizioni e l’impegno quotidiano di preparazione. Le considerazioni di Peppe Poeta delineano un quadro di metodo, resilienza e responsabilità, con l’obiettivo di consolidare una crescita costante e concreta. Poeta valuta il percorso fin qui intrapreso come un buon cammino pur con episodi di battute d’arresto fisiologici, legati all’esigenza di adattare gerarchie diverse in seguito agli infortuni. Non si tratta di cercare scuse: se a novembre fosse stato annunciato che si sarebbe ancora stato in corsa per i playoff di Eurolega, sarebbe stata una soddisfazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Una situazione difficile ma bellissima: le parole di Peppe Poeta

L’Olimpia Milano ha vinto una partita importante in Eurolega, grazie a una rimonta che ha sorpreso tutti.

Peppe Poeta analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro il Real Madrid, un risultato fondamentale nella prima sfida giocata all'Allianz Cloud.

«SETTIMANA DELLA SVOLTA» Dan Peterson sull'Olimpia Milano, che elogi a Peppe Poeta: «Una settimana fa nessuno avrebbe scommesso su Milano. Poi, d'improvviso, la svolta. Cos'è successo Prima di tutto bisogna dare merito alla società e al suo sa - facebook.com facebook

Così Coach Peppe Poeta ha commentato la vittoria di Treviso: “Mi aspettavo una partita difficile e lo è stata perché non è mai facile dopo due gare di EuroLeague alla quarta partita in otto giorni. Siamo stati avanti per tutta la partita e li abbiamo tenuti a 71 punti x.com